【K社韩文小百科】「变成鱿鱼了！」与好看的人合照就是要承担这种风险
生活 2018年9月1日 星期六09:15 Sani
站在好看的人身边就会自动发生的「物种转换」，真的令人很无奈~
鱿鱼오징어是韩国蛮常见的水产，常常是晒干作为下酒菜。 但究竟为什么要讲「谁谁变成鱿鱼了」呢？
原来，韩国人习惯在称赞别人外貌或运气好时会说「上辈子拯救了国家/地球（전생에 나라/세계를 구했다）」，但是要形容一个人丑就不太好直说，往往会讲「在某某（帅哥or美女）身边时，变成鱿鱼了（oo옆에 있으니 오징어가 됐다）」。
像是有一期《Running Man》里，刘在锡说把自己的脸放在一众美男中间，感觉变成了鱿鱼......
一直主张自己和郑雨盛长得很像的尹钟信，结果一合影，也变成了鱿鱼XDD
至於为什么是鱿鱼呢？有人说是因为「鱿鱼晒干后皱巴巴的很丑」，也有人说是来源於一位网友的吐槽：「和男友一起看元彬的电影，回头看一眼男友，感觉是鱿鱼在吃爆米花。 」
网上还出现了很多「鱿鱼相框（오정어 틀）」，把自己的相片放到中间就可以立即变身鱿鱼了！ 有男演员版：
女演员版：
女爱豆版：
甚至还有宠物专用版……
不过...... 究竟为什么要做这么想不开的事情呢XD
（图源：《Running Man》、《Radio Star》节目截图，网路）
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