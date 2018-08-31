【不定時更新！】９月份有誰會來台灣跟大家見面呢？ 「超越時間的好聲音」SG Wannabe 終於要全員回歸！ 這間Pet Cafe，不但狗狗很可愛，而且很多打卡點！ FTIsland李洪基、河鉉雨、尹度玹改編翻唱防彈少年團《DNA》 iKON 海外巡演規模升級 首度登陸南半球唱進澳洲！ 想拍到活蹦亂跳的Wanna One姜丹尼爾的清晰照？站姐們辛苦了~ [有片]《婚禮的那一天》金英光記者會上下跪謝罪？導演：“對不起大家” 《You Quiz On The Block》首播有遺憾 大神劉在錫也有不靈的時候 《花樣爺爺Returns》不僅只是一部旅遊綜藝：娛樂圈長者為後輩們做出的正確榜樣！ 連鎖影院品牌CGV 9月進駐荔枝角D2 Place TWO！開設全球首個以孔劉為主題的K Star電影館 韓劇 九月新劇 – 古今多元、眼花撩亂

《花樣爺爺》，一部不靠顏值、不靠炒作，僅靠幾位年過七旬的老爺爺和1、2名國民挑夫就全程讓人看得情不自禁嘴角上揚的另類綜藝，越看越有味道。 而這檔節目最迷人、最讓觀眾無法誰去的就是幾個爺爺在旅行過程中流露出的生活態度。

《花樣爺爺Returns》最後一集：下一季古巴見！請爺爺們一定要健康～

幾位爺爺中年紀最大的李順載爺爺，作為韓國演藝圈的長者，一個將素養融入到骨子裡的老人，他的言行真心值得後輩們學習。

還記得爺爺們前往德國柏林勃蘭登堡門時遇見了來自韓國的遊客，李順載爺爺十分開心地和他們打招呼，甚至接受了對方合影的要求，不時問問遊客們的狀況，仿佛就是家裡的老人一般。

爺爺們並非出來閒遊，而是帶著拍攝任務，但每一次有遊客向李順載爺爺提出要求，從未見他拒絕過，總是笑臉迎人。 李順載在採訪中說過：「他們過來和我握手、合影說明他們認出我了啊，這就值得我感恩啊，對於那些喜歡我的人我就應該對他們更好，怎麼還能拒絕阻止他們呢？ 我很珍惜他們還能認出我這一點。 」相較於現在娛樂圈時不時出現的耍大牌、臭臉、拒絕合影的年輕一輩，老一輩藝術家向世人們展現了什麼才是德藝雙馨，什麼才是從藝路上任重道遠，德為先。

對於從第一季追看到現在的觀眾們來說，80多的順載爺爺的生活態度就是「進擊」，無論去哪兒都努力地走在最前方，直面每一個問題，從不退縮。

「圖：《花樣爺爺》」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞