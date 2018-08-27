tvN原創旅遊節目《吃貨48小時－國際篇2》第二站臺灣之旅由美食節目變身成大胃王節目？

tvN Asia原創旅遊節目《吃貨48小時－國際篇》繼首站菲律賓之旅結束後，緊接著第二站的臺灣單元將在8月27日(星期一)晚上6時(GMT+8) 一連兩集透過tvN在亞洲獨家播放。
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這次臺灣單元找來聞名國際的K-pop歌手Se7en和韓國名模網紅Irene Kim擔任節目嘉賓，並由臺灣名模女演員莫允雯及臺灣男藝人藍鈞天為兩位擔當導響一同吃遍臺灣！Irene Kim及藍均天(Gabriel)組成的I.G.隊走進臺東街頭嘗遍各種人氣小食，當中Irene的最愛必屬夾著爆漿半熟蛋的「炸蛋蔥油餅」，外脆內軟的餅皮配上濃郁的蛋香，邪惡的好滋味讓身為模特兒的Irene也大呼「油炸食品就是王道」，把身材管理這些想法通通拋諸腦後！
至於Se7en與莫允雯(Christina)組成的Chri7en隊則由高雄出發，除了體驗了當地超高人氣的棉花糖壽喜燒、滿滿海鮮餡料的特色「碗鍋」等地道美食之外，節目組亦特意安排了臺灣民眾夏天必吃的「水果刨冰」予兩位消暑降溫。正當兩人以為這只是單純每人一碗的刨冰，怎料遞上來的卻是30人份的「大碗公」，份量直逼22公斤！原來這是I.G.隊因成功完成任務挑戰，特意為Chri7en隊送上的「驚喜」，澎拜的刨冰山讓兩人嚇得目瞪口呆，忿忿道必定會以牙還牙回擊I.G.隊！
到底Chri7en隊能否成功吃下22公斤的刨冰，而他們又會為I.G.隊準備怎樣的復仇大計呢？緊記鎖定tvN頻道留意兩隊的精彩大對決！
《吃貨48小時－國際篇2》以韓國人氣綜藝節目《吃貨48小時》的模式策劃，並加入亞洲本地明星的元素，令亞洲觀眾更有共鳴。本季《吃貨48小時－國際篇》共有16集，將帶觀眾飛往菲律賓、臺灣、韓國及馬來西亞。臺灣單元將於8月27日(星期一)晚上6時(GMT+8)一連兩集透過tvN在亞洲頻道獨家播放。
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