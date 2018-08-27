tvN原创旅游节目《吃货48小时－国际篇2》第二站台湾之旅由美食节目变身成大胃王节目？

tvN Asia原创旅游节目《吃货48小时－国际篇》继首站菲律宾之旅结束后，紧接著第二站的台湾单元将在8月27日(星期一)晚上6时(GMT+8) 一连两集透过tvN在亚洲独家播放。
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这次台湾单元找来闻名国际的K-pop歌手Se7en和韩国名模网红Irene Kim担任节目嘉宾，并由台湾名模女演员莫允雯及台湾男艺人蓝钧天为两位担当导响一同吃遍台湾！Irene Kim及蓝均天(Gabriel)组成的I.G.队走进台东街头尝遍各种人气小食，当中Irene的最爱必属夹著爆浆半熟蛋的「炸蛋葱油饼」，外脆内软的饼皮配上浓郁的蛋香，邪恶的好滋味让身为模特儿的Irene也大呼「油炸食品就是王道」，把身材管理这些想法通通抛诸脑后！
至於Se7en与莫允雯(Christina)组成的Chri7en队则由高雄出发，除了体验了当地超高人气的棉花糖寿喜烧、满满海鲜馅料的特色「碗锅」等地道美食之外，节目组亦特意安排了台湾民众夏天必吃的「水果刨冰」予两位消暑降温。正当两人以为这只是单纯每人一碗的刨冰，怎料递上来的却是30人份的「大碗公」，份量直逼22公斤！原来这是I.G.队因成功完成任务挑战，特意为Chri7en队送上的「惊喜」，澎拜的刨冰山让两人吓得目瞪口呆，忿忿道必定会以牙还牙回击I.G.队！
到底Chri7en队能否成功吃下22公斤的刨冰，而他们又会为I.G.队准备怎样的复仇大计呢？紧记锁定tvN频道留意两队的精彩大对决！
《吃货48小时－国际篇2》以韩国人气综艺节目《吃货48小时》的模式策划，并加入亚洲本地明星的元素，令亚洲观众更有共鸣。本季《吃货48小时－国际篇》共有16集，将带观众飞往菲律宾、台湾、韩国及马来西亚。台湾单元将於8月27日(星期一)晚上6时(GMT+8)一连两集透过tvN在亚洲频道独家播放。
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