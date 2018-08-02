金香奇就是《與神同行》的團寵啊！叔叔哥哥們為她的大學去向操碎了心
電影 2018年8月2日 星期四13:55 Rui
《與神同行：因與緣》重磅上映，首映當時就吸引了124萬人次觀看，延續了上一部的票房神話。
最近，河正宇、馬東錫、朱智勳、金香奇、李政宰等主創人員正在馬不停蹄地為新片做宣傳中。 作為劇中的唯一女主角，19歲的金香奇儼然就是被叔叔和哥哥捧在手心裡的團寵。 據說在劇組，叔叔和哥哥們也都經常圍著她轉呢~
某次採訪中，主持人好奇地問金香奇出演「與神同行」系列時的年紀，金香奇回答：「17歲拍的，18歲殺青，19歲的時候第二部上映。 」
一旁的朱智勳聽到後表示：「最近香奇是大家最關注的焦點，大家都在討論她大學要上哪裡。 」今年19歲的金香奇明年就要上大學了，叔叔和哥哥們為此非常擔心。
主持人又提到：「是不是也希望高三的學生們能看這部影片？ 」金香奇稱：「同學們都說會去看。 」
金香奇出生前就已經念高三的河正宇插話道：「不能每天只顧著學習，要放鬆放鬆腦袋，要學會有效率的學習。 」
備受叔叔和哥哥們喜愛的金香奇也被粉絲們調侃為「叔叔富豪」。 而叔叔們也對可愛、前輩、演技又好的小輩金香奇十分喜愛，馬東錫就曾在SNS上公開了和她在片場的合影。
「圖：KSD、網路、馬東錫IG」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論