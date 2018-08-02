金香奇就是《与神同行》的团宠啊！叔叔哥哥们为她的大学去向操碎了心
电影 2018年8月2日 星期四13:55 Rui
《与神同行：因与缘》重磅上映，首映当时就吸引了124万人次观看，延续了上一部的票房神话。
最近，河正宇、马东锡、朱智勋、金香奇、李政宰等主创人员正在马不停蹄地为新片做宣传中。 作为剧中的唯一女主角，19岁的金香奇俨然就是被叔叔和哥哥捧在手心里的团宠。 据说在剧组，叔叔和哥哥们也都经常围著她转呢~
某次采访中，主持人好奇地问金香奇出演「与神同行」系列时的年纪，金香奇回答：「17岁拍的，18岁杀青，19岁的时候第二部上映。 」
一旁的朱智勋听到后表示：「最近香奇是大家最关注的焦点，大家都在讨论她大学要上哪里。 」今年19岁的金香奇明年就要上大学了，叔叔和哥哥们为此非常担心。
主持人又提到：「是不是也希望高三的学生们能看这部影片？ 」金香奇称：「同学们都说会去看。 」
金香奇出生前就已经念高三的河正宇插话道：「不能每天只顾著学习，要放松放松脑袋，要学会有效率的学习。 」
备受叔叔和哥哥们喜爱的金香奇也被粉丝们调侃为「叔叔富豪」。 而叔叔们也对可爱、前辈、演技又好的小辈金香奇十分喜爱，马东锡就曾在SNS上公开了和她在片场的合影。
「图：KSD、网路、马东锡IG」
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