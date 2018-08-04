「是愛啊～」趙震雄＆河正宇私下竟叫馬東石：姐姐XD
明星 2018年8月4日 星期六10:45 Rui
一個是有著娛樂圈中最粗壯胳膊、看上去最會打架，但真正了解后卻發現性格十分可愛的馬東石，一個是多以反派形象示人，一個眼神就讓人毛骨悚然的趙震雄，沒想到這兩位壯漢私下的互動如此「少女」。
萬萬沒想到趙震雄竟然叫馬東石「姐姐」，到底是怎麼回事？馬東石和趙震雄合作過《與犯罪的戰爭》、《群盜》、《犯罪都市》等多部影片，而他們也是交情甚好的好兄弟，在片場也經常焦不離孟，孟不離焦。
以前的某次採訪中，趙震雄就說馬東石「性格婆婆媽媽，管的事情太多」，所以私下都稱他「姐姐」。當時的記者好奇反問：「是不是他的性格也很脆弱敏感」，一旁的趙震雄稱：「很脆弱，姐姐。你看，他現在就已經濕了眼眶。」馬東石也十分配合地說：「快給我拿紙巾。」最後就看到趙震雄非常貼心的為馬東石「擦眼淚」。
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之後的一次廣播中，馬東石就提到了趙震雄和河正宇，稱：「他們就像媽媽一樣，雖然年紀都比我小，會陪我喝酒，因為合作過很多次，雖然是弟弟們但真的感覺像媽。兩人都叫我姐姐，不知道原因，我也就接受了。」
「圖：網路」
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