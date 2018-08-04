「是爱啊～」赵震雄＆河正宇私下竟叫马东石：姐姐XD
明星 2018年8月4日 星期六10:45 Rui
一个是有著娱乐圈中最粗壮胳膊、看上去最会打架，但真正了解后却发现性格十分可爱的马东石，一个是多以反派形象示人，一个眼神就让人毛骨悚然的赵震雄，没想到这两位壮汉私下的互动如此「少女」。
万万没想到赵震雄竟然叫马东石「姐姐」，到底是怎么回事？马东石和赵震雄合作过《与犯罪的战争》、《群盗》、《犯罪都市》等多部影片，而他们也是交情甚好的好兄弟，在片场也经常焦不离孟，孟不离焦。
以前的某次采访中，赵震雄就说马东石「性格婆婆妈妈，管的事情太多」，所以私下都称他「姐姐」。当时的记者好奇反问：「是不是他的性格也很脆弱敏感」，一旁的赵震雄称：「很脆弱，姐姐。你看，他现在就已经湿了眼眶。」马东石也十分配合地说：「快给我拿纸巾。」最后就看到赵震雄非常贴心的为马东石「擦眼泪」。
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之后的一次广播中，马东石就提到了赵震雄和河正宇，称：「他们就像妈妈一样，虽然年纪都比我小，会陪我喝酒，因为合作过很多次，虽然是弟弟们但真的感觉像妈。两人都叫我姐姐，不知道原因，我也就接受了。」
「图：网路」
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