【影評】《神臂大叔》：如何再次知道自己的需要

近年人氣火紅的馬東石在《神臂大叔》(Champion)幾乎是如魚得水，由巨大身型以至樣貌平平都非常配合角色需要，這位大叔因為家庭緣故而流落外地，也因為身份原因而回到本來出生之地，是一次追尋身份認同之旅。
＊感謝（「電影‧宇言」Facebook Fanpage）為我們帶來的文章！大家去Like下這個page吧！
故事以「拗手瓜」運動掛帥，配以幽默溫情元素，前者其實有點難拍，因為這種競技的「動作場面」不多，很多時候都是分秒之間已分出勝負，故此電影的重點更多描寫的是後兩者，這位大叔如何在回國比賽的過程中與新的家人相知相識，從中反映他如何再次知道自己的需要，重新上路。
當然本片沒有高深的議題，有很多可以發展的方向只是點到即止，沒有再進一步地深入描寫，也未有充份細緻落筆的情節不少，但作為一部輕鬆娛樂小品絕對合格有餘。
其實有少許覺得馬東石近年跟美國荷里活的「巨石強森」Dwayne Johnson的影藝發展也有點相類似，兩人都是身型魁梧，拍攝電影都是以動作為主，再配以一點幽默或溫情，但是票房往往大賣，這類其貌不揚的演員其實也可以憑藉某種特質闖出另一片天。
想看更多不同電影的影評可以到「電影‧宇言」Facebook Fanpage及「電影‧宇言」網誌閱覽！
專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們