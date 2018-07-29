【影评】《神臂大叔》：如何再次知道自己的需要

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近年人气火红的马东石在《神臂大叔》(Champion)几乎是如鱼得水，由巨大身型以至样貌平平都非常配合角色需要，这位大叔因为家庭缘故而流落外地，也因为身份原因而回到本来出生之地，是一次追寻身份认同之旅。

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故事以「拗手瓜」运动挂帅，配以幽默温情元素，前者其实有点难拍，因为这种竞技的「动作场面」不多，很多时候都是分秒之间已分出胜负，故此电影的重点更多描写的是后两者，这位大叔如何在回国比赛的过程中与新的家人相知相识，从中反映他如何再次知道自己的需要，重新上路。

当然本片没有高深的议题，有很多可以发展的方向只是点到即止，没有再进一步地深入描写，也未有充份细致落笔的情节不少，但作为一部轻松娱乐小品绝对合格有余。

其实有少许觉得马东石近年跟美国荷里活的「巨石强森」Dwayne Johnson的影艺发展也有点相类似，两人都是身型魁梧，拍摄电影都是以动作为主，再配以一点幽默或温情，但是票房往往大卖，这类其貌不扬的演员其实也可以凭藉某种特质闯出另一片天。

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