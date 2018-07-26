宋仲基、金智媛、张东健确定出演tvN新剧《阿斯达编年史》！明年上半年播出
韩剧 2018年7月26日 星期四11:23 JiaJia
演员阵容终於确定了！感觉等很久啦～宋仲基和金智媛是继《太阳的后裔》后二次合作，而《阿斯达编年史》也是宋仲基婚后回归小萤幕的第一部作品，更是备受瞩目。
百分之百事前制作、预计明年於有线台tvN播出的新电视剧《阿斯达编年史》，是以古代都市「阿斯达」为中心，而展开的权力斗争、爱与成长故事的奇幻古装剧，并投入数百亿制作费而成为大众瞩目的焦点。由《Signal》、《我的大叔》金元锡导演执导，《善德女王》、《树大根深》、《六龙飞天》金英贤、朴尚渊编剧共同执笔。
演员的部分，宋仲基、金智媛与张东健确定出演，引发海内、外粉丝关注。
宋仲基饰演「银蟾」，他是接受蓝色彗星之息的预言之子，曾是蓝石村的游牧民，失去双亲后一个人在瓦韩族中的非议中长大，有著异於常人的外貌、性格和能力。银蟾是人族和雷安脱的混血，所以有著另类的外貌和非凡的能力，日后成为从都市向帝国发展的阿斯达征服者。
金智媛饰演「谭雅」，是怀著蓝色彗星之息而生的预言少女，十孙的女儿、瓦韩族母系氏族的继承人。她是阿斯达帝国最初的皇太子妃，日后成长为帝国首位伟大的女性政治家。谭雅是银蟾的初恋。
张东健饰演「塔昆」，是阿斯达部落联盟长的儿子，带领人类在与雷安脱的二十年大战中获得胜利的英雄。年仅十八岁便能向大人们提出远见的战略，并藉此获得胜利，是东方族的大英雄，有著出色才能和能力。后来成为阿斯达帝国第一位王。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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