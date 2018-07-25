玉澤演離開JYP簽約新公司51K 2PM活動維持不變
明星 2018年7月25日 星期三11:38 Sani
今日，男團2PM成員玉澤演與新的經紀公司簽訂了專屬合約，但不會離開2PM，HOTTEST們可以放心啦！
51K公司表示：「歌手兼演員玉澤演成為了51K新的家人。 他既是2PM的成員、韓國最高的藝人，也是非常具有潛力的演員，對表演有很高的熱情和天賦，很開心能夠與他共事。 我們將全力支援玉澤演進行各種作品活動，以展現自己的才華與魅力。 」
新公司還說：「玉澤演通過2PM的活動長久以來獲得了國內外粉絲很多的關愛，今後也將和JYP娛樂一起繼續2PM的活動。 」
「正在服兵役的玉澤演也很開心和51K一起迎接新的出發，並表示將以更加成熟的面貌回歸演藝活動，以報答粉絲們的厚愛。 」
前不久澤演和Jun.K休假出來還去《金秘書為何那樣》的劇組探望了隊友黃燦盛，看到一家人還是這麼暖，真的好開心哦！
2PM成員繼去年玉澤演率先入伍後，Jun.K和張佑榮也在今年陸續入伍，其他成員則各自努力活動：李俊昊活躍在電視劇和日本樂壇，主演的《油膩的Melo》剛剛劇終；黃燦盛在拍攝電視劇；Nichkhun也在宣傳即將上映的電影。 期待退伍後6人的合體！
（圖源：JYP，51K，2PM、燦盛IG，KSD）
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