玉泽演离开JYP签约新公司51K 2PM活动维持不变
明星 2018年7月25日 星期三11:38 Sani
今日，男团2PM成员玉泽演与新的经纪公司签订了专属合约，但不会离开2PM，HOTTEST们可以放心啦！
51K公司表示：「歌手兼演员玉泽演成为了51K新的家人。 他既是2PM的成员、韩国最高的艺人，也是非常具有潜力的演员，对表演有很高的热情和天赋，很开心能够与他共事。 我们将全力支援玉泽演进行各种作品活动，以展现自己的才华与魅力。 」
新公司还说：「玉泽演通过2PM的活动长久以来获得了国内外粉丝很多的关爱，今后也将和JYP娱乐一起继续2PM的活动。 」
「正在服兵役的玉泽演也很开心和51K一起迎接新的出发，并表示将以更加成熟的面貌回归演艺活动，以报答粉丝们的厚爱。 」
前不久泽演和Jun.K休假出来还去《金秘书为何那样》的剧组探望了队友黄灿盛，看到一家人还是这么暖，真的好开心哦！
2PM成员继去年玉泽演率先入伍后，Jun.K和张佑荣也在今年陆续入伍，其他成员则各自努力活动：李俊昊活跃在电视剧和日本乐坛，主演的《油腻的Melo》刚刚剧终；黄灿盛在拍摄电视剧；Nichkhun也在宣传即将上映的电影。 期待退伍后6人的合体！
（图源：JYP，51K，2PM、灿盛IG，KSD）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻