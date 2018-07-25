刘彩英去世4周年 丈夫深情告白：「我想和你一起走」

昨天是歌手刘彩英去世3周年，她的丈夫来到粉丝官咖写下长文怀念，说自己「永远是你的丈夫」、「想和你一起走」，一片深情令人无比感动又难过T^T
刘彩英是1989年出道的歌手，出演过《嫁给百万富翁》、《色即是空》等影视作品，还积极出演综艺节目，总是带给人笑声。
2008年，刘彩英与小自己1岁的企业家金柱焕（音）结婚。2013年10月被判定为胃癌八期，治疗还不到一年，就在2014年7月24日离开了人世，享年41岁。 这一消息不仅对粉丝，对大众而言也十分震惊。
昨日，金柱焕到刘彩英的粉丝官咖，写下了令人动容的长文：
「我来了。 从刚才开始就坐在你对面。 从Passion 5买来了面包。 买了你喜欢的面包、可乐、肉脯、烤鱼片...... 为什么都喜欢吃这些？ 所以才会生病吧。 」
「我以为今天会没事的，看来还是不行。 流了太多眼泪，流到呼吸难过、头也很痛。 想给你唱首歌，但是唱不出来。 以前你很喜欢听我唱歌呢。 」
「你已经离开4年了。 不管过去10年还是20年，我都会是刘彩英的丈夫。 因为你是我唯一深爱的妻子。 我会守住这份承诺的。 」
「我曾经承诺要好好守护你但是没有做到，不久前大病了一场。 似乎心脏出问题了。 但是我并没有很担心。 自从你离开后，我就不惧怕死亡了。 如果上天允许，我今天都想离开...... 太想念你了，我的爱人。 」
其实去年忌日前，金柱焕也有到妻子的官咖留言：「对不起，彩英。 为什么不对我说呢，为什么去拜托弟弟。 我接到弟弟的联络，心痛了好久。 如果想我，就到我的梦里来，让我去找你啊，为什么托弟弟代为转告。 傻瓜呀。 」
「本来也想24日去看你的，那么明天就去吧。 明天一大早就出发。 带著你喜欢的肉脯、巧克力和可乐，马上去找你。 以后如果想我了，就来梦里告诉我吧，我也很想你啊...... 没能更经常去看你真的很抱歉。 就请等过今晚吧。 明天一早我就过去，好吗？ 等下见，晚安，我的爱人。 」
网友看到他的留言后纷纷安慰：「请幸福地生活把，那应该是先一步离开的人所希望的。 」
（图源：KSD，网路）
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