你也想要Get一隻《金秘書為何那樣》的「辛苦牛」玩偶嗎？之後還會推出迷你版呢！
韓劇 2018年7月18日 星期三14:20 Yuan
近期的韓劇真的很常出現這些可愛的玩偶（周邊商品）來誘惑劇迷的心啊 XDDD
《金秘書為何那樣》前幾集播出中，副會長得知金秘書要辭職後，使出渾身解數想挽回。從問卷調查那得知金秘書的愛好，包下遊樂園與她約會，最後還給了一隻超大玩偶「辛苦牛（소고했소）」。
這隻又高又可愛高達90公分的「辛苦牛」，是由FIVE DUCK出產的玩偶，FIVE DUCK曾出產過《花遊記》角色系列的玩偶、《金裝律師》的兔子玩偶、《青春時代2》恩才的玩偶等，有看過這些劇的朋友，一定都對它們印象深刻。
而雖然FIVE DUCK官網已經結束第一次預售，不過還是可以在TVING買到，「辛苦牛」還《金秘書》的場景中拍攝一系列可愛的照片呢！17日～28日這段時間TVING還有七折優惠，所以如果想要一隻「辛苦牛」的朋友，可以趁這段時間趕緊入手啦（笑）！
而副會長挑戰的夾娃娃的機中，還出現過「辛苦牛」迷你版，據悉在7月底FIVE DUCK也會販售迷你版，這個大家可以期待一下啦！
哪裡購買？
FIVE DUCK
TVING MALL
（圖：tvN、KBS、JTBC、Tving）
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