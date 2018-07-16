好會撩～！《Running Man》Jennie用李光洙造三行詩：「小心被YG社長抓走哦！」

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對「容陷愛」李光洙來說，無疑是個超級大福利，昨天這一期劉在錫還封Jennie為臭手屆的新星，光洙也認證她是最倒楣的來賓，粉絲必看啊～！

昨天播出（ep.409）的《Running Man》中，邀請到六位嘉賓韓銀貞、黃致列、寶拉、BLACKPINK的Jisoo與Jennie、表藝珍出演節目，還有多位明星是首次上《Running Man》，也與成員們擦出了全新的火花。



而Jennie在這一集真的是展現太多有趣的面貌了，在競賽中寫出自己最擅長的是對應性舞蹈（隨機抽球，用跳舞展現出可愛或性感或清純…等等），結果卻沒能好好發揮一直笑場，反而換到撒嬌三行詩，卻得到了第一名！



劉在錫問她要用什麼來造「三行詩」，她選了李光洙的名字，讓在一旁的光洙開心不已，劉在錫默默附和說：「這樣很長一段時間，光洙又會有錯覺的…。」結果「三行詩」的內容更……。

이現在好像到了梁鉉錫社長許可的時候了

광光洙和我

수喝一杯酒如何～？



講最後一句時，Jennie還用手肘輕輕的戳了一下光洙，結果光洙瞬間跪倒在地，害羞的摀著臉，被Jennie撩的不要不要的啊～！！！結果成員們就說這樣的話會被梁社長派人來帶走（光洙）的。

除此之外，引起網友熱烈討論的，還是Jennie和光洙一起闖鬼屋的片段，好奇的朋友，就點開下方的視頻吧～！



（截圖自：SBS Running Man）

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