SJ D&E 日本人氣超火熱 演唱會加碼兩場唱進「聖地」武道館！
KPOP 2018年7月12日 星期四09:45 施乃琪
最近除了 Super Junior 的活動外，銀赫和東海也忙著以 SJ D&E 小分隊橫掃日本；為了回饋當地粉絲的熱烈支持，他們最近也宣布驚喜的好消息啦！
銀赫和東海早已敲定從 9 月 7、8 兩日以橫濱為起點，陸續巡經神戶 (9/15~9/17)、東京 (9/27~28, 10/2~10/3)、名古屋 (10/12~10/13)、廣島 (10/20~10/21) 與福岡 (10/27~10/28)，最後在札幌 (11/3~11/4) 為全國巡迴演唱會《SUPER JUNIOR-D & E JAPAN TOUR 2018 ~ STYLE ~》劃下句點。
不過由於當地粉絲對演唱會消息的熱烈迴響，SJ D&E 最近宣布將於 11 月 8、9 兩日加開兩場，而且地點正是被譽為「聖地」的東京武道館。
在巡迴開跑前，SJ D&E 也將於 8 月 8 日發行久違的第三張日語正規專輯〈STYLE〉，粉絲別忘了先預習當中收錄的新歌，才能在演唱會上一起玩！
（照片與影片來源：avex、SM Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論