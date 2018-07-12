《與神同行2》8月韓、台、港將獻映 ５位主演將會來台灣跟大家見面！
電影 2018年7月12日 星期四11:15 Erin
電影《與神同行2》（台：《與神同行：最終審判》；港：《與神同行：終極審判》）即將於8月1日在韓國正式上映，8月8日與9日也將分別於台灣、香港與觀眾們見面，在那之前，台灣發行片商於今天上午11：00（韓國時間中午12：00）將透過線上直播方式公開重大訊息。
直播前，韓方也在今天上午時間發出了正式預告片！
由於電影《與神同行》首集在多國等地也大受觀眾喜愛，上映後票房長紅，續集也希望能夠擁有好成績，搶在韓國上映僅一周後在台灣、香港立即公開，也是粉絲們引頸期待的續集電影。日前韓國原著漫畫家也搶先來台分享自己的創作理念，接下來又是誰會造訪台灣呢？
今日在采昌亞洲電影世界臉書直播宣布本片主角即將來台消息，５位主角河正宇、朱智勛、金香起、金東旭、馬東石在直播中現身，跟大家說即將來台為《與神同行2》宣傳，與粉絲們見面。
但確實是５位都來台，還是個別幾位來，幾時來，還未宣佈！想了解更多訊息大家可以去采昌亞洲電影世界臉書留意啦～
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