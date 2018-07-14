【K社韓文小百科】韓國學生最愛的暑期兼職就是這些！不僅能賺錢還能脫單哦

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又是一年的暑期到了，除了每日吃、睡、發呆之外，應該還有不少小夥伴們想要憑藉自己的勞動力換取財務自由，不再做「伸手黨」。 在韓國也有這麼幾種兼職工作是學生們的最愛，不僅能掙錢，說不定還能脫單哦。

▼1. 電影院



細心的人會發現，在電影院打工的小哥哥小姐姐們的顏值都很不錯哦，因此江湖就有傳言電影院挑人都是看顏值的。 再加上電影院招兼職生都是按期數進行，年輕人們很快就能玩成一片。 好好利用兼職生的聚餐、MT等等，說不能就能迅速脫單哦。 而且有些電影院還規定，空位超過20%的話，工作人員就能免費觀看哦。

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▼2. 水上樂園



因季節限制，在水上樂園打工的兼職生門都需要住集體宿舍，同期進去的人們很容易產生親密感。 每天平均8小時的工作時間，怎麼也能擦出點曖昧的火花~~

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▼3. 便利店



便利店的兼職生工作時基本都是一個人，據說經常會出現和常客「看對眼」的時候。 有便利店兼職經驗的小夥伴還透露，如果是流動人口多的便利店，經常會有小哥哥小姐姐被客人要電話號碼呢。

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▼4. 遊樂園



在遊樂園工作的人貌似大多數都是性格開朗之人，這裡甚至流傳著「工作3個月還不能脫單的一定是傻子」的傳聞，脫單率不要太高哦！ 一邊在歡樂的氛圍中工作一邊享受甜蜜的愛情，這個暑期過得不要太幸福哦！

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▼5. 度假村



度假村離城市都不近，且能夠玩樂的地方很受限，那麼自然而然兼職生門就會玩到一起，在這期間說不能就會生出愛情的萌芽。 而且高級度假村給的薪水十分可觀，因此一到寒暑假就會吸引不少學生前來。

「圖：網路、Astro、《她曾漂亮》、可口可樂」

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