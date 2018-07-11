KBS 2《Dancing High》導師團最終名單：李起光、李浩沅、李昇勳也加入！
綜藝 2018年7月11日 星期三09:52 JiaJia
除了先前確定的Just Jerk與Lia Kim，三位「李老師」──HIGHLIGHT李起光、HOYA（李浩沅）、WINNER李昇勳也加盟導師團，出演將於9月首播的《Dancing High》，令人期待。
《Dancing High》是由KBS 2TV製作的新綜藝節目，以青少年為對象，展開舞蹈競賽，預計會展現具有舞蹈實力、才華及能量的青少年面貌。此前在6月中公開過參賽者招募預告，Wanna One 邕聖祐&姜丹尼爾&朴佑鎮、防彈少年團智旻&J-Hope、SHINee泰民亮相其中。
而除了先前確定的Just Jerk與Lia Kim外，HIGHLIGHT李起光、HOYA（李浩沅）、WINNER李昇勳也加盟導師團。三位「李老師」合流該節目，也引發粉絲們關注。李起光表示：「想要與真誠對待舞蹈，並以優勝為目標的10代舞者們見面。」HOYA說：「對於剛開始跳舞的10代朋友們，想要給予他們幫助和方向。」李昇勳則透露心境：「有種以YG娛樂代表出來的感覺」、「想為出演者們提高實力，創造『覺醒』的契機。」
（圖片來源：NAVER）
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