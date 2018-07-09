NU'EST JR 想和白虎一起去溫泉之旅　理由居然是「因為他塊頭很大」？

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NU'EST W 隊長 JR 無論上哪個綜藝節目都有亮點，最近連上《Battle Trip》時也因為可愛發言頻頻逗樂了大家！

上週末 JR 的綜藝版圖拓展到 KBS2《Battle Trip》，上節目擔任特別主持人的他被問起喜不喜歡旅行時說：「我很喜歡，可是因為沒什麼時間都沒有去，連自己都沒有去玩過。」

主持人接著問，如果給你一週休假你想做什麼呢？「有在日本活動過，所以我稍微懂一點日語，」JR 透露：「因為我很喜歡溫泉，會想去日本的札幌看看，自己一個人去享受溫泉⋯⋯」此話一出主持人全傻眼，都不解年紀輕輕的 JR 為什麼會有這種接近養生的旅行心願 XD

主持人再追問「那你想跟哪位成員一起去呢？」，JR 沒有猶豫就選了白虎，沒想到原因居然是「他塊頭滿大的，感覺會把我保護得很好」，原來考慮的不是旅伴而是保鑣啊！



不過實際看看 JR 站在白虎旁的樣子，似乎就能瞭解他的想法了。希望 NU'EST W 全員有機會好好休個假，一起攜手去旅行囉！



（照片與影片來源：Pledis Entertainment、KBS）

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