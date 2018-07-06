最近會去韓國旅遊的你請避開這家航空公司！因不僅會延誤還會沒飯吃

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作為韓國航空運輸業的兩大巨頭的大韓航空和韓亞航空最近都衰事不斷：前者因為會長妻女飛揚跋扈、醜聞不斷而鬧得數千名飛行員、空姐上街抗議；後者因為一頓飛機餐引爆不滿。

豪門任性兩姐妹坑爹沒商量，大韓航空會長一家活得比電視劇還精彩

今年初，韓亞航空更換了合作15年的飛機餐供應商，但由於未做好充足準備，7月1日起韓亞航空開始出現飛機餐供應不足的混亂局面，遭受外部巨大壓力。而韓亞航空的機餐「大縮水」，僅剩飯菜和蘋果。與此同時，韓亞航空國際航線連續3天出現飛機延誤的情況也招致乘客不滿，由此引發的批評在網路上蔓延。

正當普通乘客遭遇晚點且無飛機餐時，韓亞集團卻為7月1日飛去中國的董事長朴三求提供了熱騰騰的餐食。韓媒還提及了在朴三求回國時，韓亞航空的乘務員甚至送花歡迎。而此時飛往歐洲、美洲等地的乘客竟然連一頓像樣的餐食都未吃到。巨大的待遇反差被曝光後引發了新一輪的罵戰。

事情並未到此結束，7月2日韓亞航空飛機餐的供應商代表被發現因壓力過大疑似自殺身亡。死者家屬透露，死者曾吐露說因工作受阻無法歸家，看到關於飛機餐供應延誤的報導覺得很累等內容。

因新餐食工廠數月前發生火災不得不將餐食供應合約推遲至10月1日，因此這3個月內由Sharp DO&CO Korea（LLC）暫時接棒。作為韓國航空運輸業的龍頭，日均81班國際航班的韓亞航空每天需要2.5-3萬份飛機餐，而經營規模較小的LLC每天最多隻能提供3000份。據相關條款規定，如因代工企業的責任出現30分鐘以上的送餐延遲，韓亞航空有權不支付一半餐費；延遲15分鐘，有權不支付手續費。

屋漏偏逢連夜雨，面臨外界指責的韓亞航空內部也爆出了不滿。韓亞航空職員7月3日建立聊天群「不要沉默」，不斷披露飛機餐大亂的原因、現場應對情況、韓亞航空涉嫌與下層企業的不公平交易、錦湖集團涉嫌對子公司的不正當支援、朴三求會長涉嫌騙取私利等內容。當天上午該聊天群的人數就飆升至上限1000人，第2個群建立後也在1個小時內就達到了1000人。 而內部員工的對話中最讓人震驚的就是會長朴三求對旗下空姐的各式性騷擾，他經常對空姐進行不必要的身體接觸。甚至新人空姐在接受培訓時，導師會明確要求「看到朴會長時，要雙臂打開飛奔過去摟抱他」。朴會長也會在這種場合下回應：「我就是來接受這股氣的。 」

韓亞航空職員決定於7月6-8日在首爾光化門廣場舉行大規模集會，抗議錦湖韓亞會長朴三求仗勢欺人、涉嫌腐敗、性騷擾空姐等。為了悼念自殺身亡的韓亞航空飛機餐供應商代表，參加集會的職員們將身著黑色衣服，手持白色菊花，並戴面具或口罩隱藏身份。

「圖：網路」

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