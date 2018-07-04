近日來韓旅行不得不知的小資訊！
生活 2018年7月7日 星期六11:00 Kiki
又到暑期啦！進入旅遊旺季，如何可以用最少時間又悠然現盡韓國，小資訊這東西，當然要袋起來，那就不用走冤枉路。
7月起，5號線將暫停使用換乘「東大門歷史公園站」
相信有來過韓田的朋友，都會知道韓國有些地鐵線路設施都相對較舊，因此由7月18日至10月31日，地鐵東大門歷史文化公園站5號線換乘通道將會進行老化設施維護。這條線路和這個站也算是旅客居住熱點區，大家記得留意嚕！
然而，大家還是可以在「東大門歷史公園站」使用2號線以及4號線。
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北村韓屋村，7月限制開放時間
北村，這個景點相信很多留意開韓旅訊的朋友也不太陌生，昔日會貴族的居住地，並至今仍基乎保留當年面貌的一個旅遊勝地。除此之外，有了人流，當然就會有商業，有不少特色咖啡店也是在這邊。然而，這邊其實至今仍然有當地居民的居住，太多旅客的到訪，已造成對他們的困擾，所以韓國旅行局由今年7月起，開始了限制開放時間及區域。
北村11街只開放周一至周六10:00 – 19:00，周日為完全休息。且為誰一步保該區環境及方便旅客，制定區域清理垃圾以及增擴洗手間等護施。
快去首爾的朋友請記得哦！
（圖：韓國觀光公社＆網路）
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