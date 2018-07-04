《我的ID是江南美人》公開「青春四人幫」海報！確定將在本月27日播出，大家期待嗎？
韓劇 2018年7月5日 星期四09:30 Yuan
JTBC新劇《我的ID是江南美人》改編自同名網路漫畫，網路漫畫擁有眾多讀者粉絲的從2016年4月連載到去年底剛剛完結。
由車銀優、林秀香、趙友利、郭東延等人主演講述從小因為長相醜陋而備受欺凌的女主角姜美萊（暫譯）通過整形手術以為可以過上新生活，卻在進入大學後經歷了與夢想不同的挫敗，並在這過程中找到了真愛。
在3日也公開了「青春四人幫」的海報，四人也都寫了註腳，車銀優：「傲嬌男神，化學系18級都慶錫」、林秀香：「依然對漂亮很陌生，化學系18級姜美萊」、趙友利：「嫉妒是我的力量，化學系18級玄秀雅」、郭東延：「十足的努力派，化學系助教延宇英。」
另外，《我的ID是江南美人》日前也有公開首版預告影片，都慶錫對著姜美萊劈頭就問：「為什麼那樣？」、「為什麼整形？」帶出整部作品的核心主軸，就一起期待27日電視劇的播出吧！（延伸閱讀：這個月底就看的到啦～JTBC新劇《我的ID是江南美人》首版預告影片公開！）
（圖：JTBC）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論