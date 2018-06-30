「高手只需提問…不需動手！」看李瑞鎮如何運用住在韓人民宿的優點～

在國外遇到同鄉的人，真的會感受到許多溫暖！上了年紀的「國民挑夫」李瑞鎮，在外引導爺爺們當然親力親為，但偶爾「請求協助」，也是可以的啊～
tvN綜藝節目《花樣爺爺Returns》於上週五（29日）迎來首播。
經過長途飛行，從韓國抵達德國柏林的《花樣爺爺Returns》，到了要度過兩夜的、由韓國人經營的民宿。稍微喘息一下，有一小時的空閒時間，爺爺們各自休息著，但李瑞鎮還要規劃之後的行程，以及訂購車票和民宿。
被事情追著跑的李瑞鎮，不自覺嘆了口氣。之後又綻放笑容，並表示：「民宿就是好～」、「民宿有優點。」想起了六年前的巴黎，因為有了在民宿工作的韓國人幫忙，順利完成許多事情。
而此次居住的民宿，是由韓國人所經營的，李瑞鎮當然不會錯過！叫來民宿家的小兒子，李瑞鎮問：「到布拉格，要搭火車吧…？」、「要去哪裡搭呢？」這位青年有禮貌地一一回答，李瑞鎮進一步問：「可以幫我查查班次嗎？」
就這樣，青年搬來了筆電，他親切地向李瑞鎮說明，若是要預約票券，必須先成為網站的會員。李瑞鎮反問：「那要誰加入會員呢？」青年GET到李瑞鎮心中所想的了，他馬上回答：「讓我來吧～」
節目組在旁邊說：「為什麼哥哥不自己做，反而是社長在做這個…」李瑞鎮偷笑了XD
李瑞鎮在事後採訪中表示，這就是韓人民宿的優點吧～可以獲得許多幫助。高手只需提問，不需動手啊！（笑）
之後，又和這位好心的青年討論行程，並詢問附近有沒有中餐廳，想幫前輩們準備一頓好料的。走到目的地才發現…餐廳關門了！還好，天無絕人之路，李瑞鎮找到一家亞洲餐廳，完成此次的任務。
爺爺們在餐桌上集合，李瑞鎮還帶來媽媽醃製的泡菜，要和前輩們一起享用。金容建忍不住說：「自己也是四十好幾的人了，還這樣照顧一群老人…」表達了對李瑞鎮的滿意。朴根瀅則說：「什麼都成功了，就是缺個媳婦。」節目組在螢幕上打上：「到時候自然就有了…」爺爺們也很關心挑夫的終身大事啊！
（圖片、影片來源：tvN《花樣爺爺Returns》）
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