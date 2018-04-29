【有雷】實力派認證！第一組全員都上過《蒙面歌王》的女團誕生

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《蒙面歌王》作為話題性不敗的節目，很大的原因就是就是參賽者在消除外貌特徵後清晰浮現的亮眼實力，也讓許多偶像藉節目證明了真功夫。如今，第一組全員都上過《蒙面歌王》的女團正式誕生！

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也許很多人光看首圖就看得出來，這組女團就是最近回歸的 EXID 囉！其實《蒙面歌王》和 EXID 可說關係密切，因為在還未正式化的階段就奪下「初代歌王」頭銜的，正是 EXID 的隊長率智。



當時正是 EXID 憑藉 “Up & Down” 逆襲而備受矚目的轉捩點翌年，大眾注意到她們的表演魅力之餘，緊接著也被率智在《蒙面歌王》上的出眾實力震懾，就此開啟了 EXID 的事業第二幕。

在率智以後，成為綜藝大勢的成員 Hani 接著登上節目，過去鮮少展現過的沙啞音色和 R&B 唱腔驚豔四座，不只帶來更驚人的反轉效果，更一路打進歌王戰最後敗給至今「執政」最久的河鉉雨。



在接下來的兩三年裡，同樣身為主唱的慧潾乃至一向包辦 rap 的 LE 都相繼登上了節目，每次都大獲好評。



就在昨晚，老么正花也驚喜地出現在節目中，大展獨特音色和近幾年來顯著進步的唱功，也正式讓 EXID 成為唯一一組全員都出演過《蒙面歌王》的女團！



輕鬆駕馭各種風格的 EXID，一直以來卻也不免被貼上「性感」、「偶像」等扁平的標籤；不過透過在不同節目、見面會現場逐一揭露的實力後，相信大眾也會越來越瞭解她們的本領。

最後，一定要來聽聽值得大力推薦的鋼琴版最新主打歌 “Lady”！能清楚聽見每個人最真實的聲音特色～



（照片與影片來源：Mnet、Banana Culture）

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