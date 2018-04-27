「忙內POWER FIGHTING！」BIGBANG勝利為拍電影的EXO世勳送去應援餐車
明星 2018年4月27日 星期五11:47 JiaJia
繼同屬EXO的成員燦烈後…世勳又收到加油打氣的「禮物」了！和他一樣是組合「忙內」的BIGBANG勝利，也送來應援餐車。而小編第一個反應是…所以在《2015 MAMA》後，兩位忙內有交換聯絡方式嗎？（笑）
EXO世勳近期正在拍攝網路電影《獨孤：Rewind》，24日他在個人Instagram上傳照片並表示：「謝謝你燦烈哥」原來是組合裡的哥哥為他送去應援餐車。照片中，世勳看起來相當開心。
而今日（27日），世勳又在個人SNS上傳他與應援餐車的合照，並留言：「忙內POWER FIGHTING」並標記BIGBANG勝利的Instagram帳號，他們都是組合裡年紀最小的成員。
仔細想想，兩位忙內在公開場所互動，應該可以追溯到2015年的《MAMA》頒獎典禮吧！當時勝利正唱著《BAE BAE》，勝利突然跑到EXO的座席旁邊，順勢地坐在世勳的大腿上，並開始深情演唱。
不過，當時的世勳其實超級害羞。網友看到這一幕紛紛表示：「根本是霸道總裁和天真少女的組合！」（笑）
（圖片來源：oohsehun@Instagram、《2015 MAMA》）
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