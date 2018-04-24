EXO燦烈為正在拍戲的世勳送去應援餐車！「曾經這樣的世勳…都在拍動作片了」
明星 2018年4月25日 星期三08:00 JiaJia
突然想到，燦烈曾在SNS提到：「被燦烈揹著長大的世勳」。看到不斷成長的弟弟，哥哥心中也是無限感慨吧～
昨日（24日），EXO燦烈為組合裡的「忙內」世勳，送去應援餐車。
世勳目前正在拍攝網路電影《獨孤：Rewind》。他於個人Instagram上傳一張在餐車前的照片，並留言：「謝謝你燦烈哥」。照片中的世勳，看起來相當開心，他還做出可愛的動作。
餐車上有著世勳小時候的照片，橫幅上寫著：「曾經這樣的世勳 現在都在拍動作片了…《獨孤》劇組加油！」而一旁的拉幅則有著「《獨孤：Rewind》為演員們和工作人員們應援 好好享用涼爽的飲料 多多照顧我們世勳啦！-EXO燦烈」的文字。
燦烈也曾經在SNS感嘆道：「演唱會彩排時突然感到 啊..我們世勳成長了不少啊..有這種感嘆 #小子 #這麼帥 #所以別再長大了 #會變噁心 #被燦烈揹著長大的世勳」，並上傳一張世勳出現在大螢幕上的背影照。
從小便一起長大的兩人，被稱為「竹馬LINE」。看到他們為彼此應援的模樣，真的覺得相當溫暖呢！
（圖片來源：藝人SNS、Twitter）
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