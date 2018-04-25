揭秘娛樂圈性醜聞的《PD手冊》又出手了！朴春「禁藥門」疑似被包庇：換做別人早被起訴了

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前2NE1成員朴春多年前爆出的「禁藥門」再次被提及。

曾大篇幅曝光韓國娛樂圈性侵事件的時事節目《PD手冊》再次發功，播出了《檢察改革二部曲》之「檢察官之上的檢察官，政治檢察官」，提及了朴春的禁藥事件。

我們先來回顧一下「朴春禁藥門」的來龍去脈。 2010年朴春從國外購買了82片安非他命，並用國際快遞帶入國內。 而當藥物抵達仁川國際機場後，被海關人員查出，病痛出檢察院立案調查。 儘管這批藥物的收件者姓名和地址填寫的都不是朴春，檢察院還是很快查出朴春是82片安非他命的購買者。



朴春的經紀公司YG當時就對此事做出了回應，朴春以前是運動員曾受傷。 在美國期間朴春曾因個人疾病就醫，尊崇醫囑一直服用安非他命。 在韓國生活後需要繼續用此藥進行治療，因此會從國外訂藥。 但朴春並不了解在美國屬於藥品的安非他命，在韓國屬於違禁藥品屬於毒品。 因此朴春最終也被免於起訴。

《PD手冊》就此事提問時任部長檢察官的李永基（音譯），對方只稱：「當時是這個情況嗎？ 記憶很模糊，不過可能那時有些特殊情況吧，某些外界不可能知道的情況。 」話裡有話讓觀眾不得不深究。

某資深律師也就此事接受了節目組的採訪，他直指：「是有人替朴春開了藥，也有人替她拿到了藥，入關的時候換成了果凍狀，看起來就像果凍一樣，光是這個行為就完全不符合我們一般常識中所認為的是用來治病的。 」

曾在仁川地方檢察院擔任毒品科檢察官、現是律師的趙洙延（音譯）也稱：「朴春的事情真的是個特例，一般來說這種事情絕對會被立案調查，哪怕是有一定要用禁藥的理由也會經過公審，至少也是個緩期執行， 這才是正常的情況。 」

當時YG娛樂一再強調「朴春並不清楚安非他命是禁藥，且是用來治療憂鬱症」，當時檢方也認可了YG和朴春的說辭，最終以免起訴結束。

負責當時事件兩位檢察官是前濟州地檢檢察長金秀昶和前法務部次官金學義，兩人後來分別因公然猥褻罪和「別墅性朝貢錄影事件」被免職。 而2010年，2NE1湊巧又是法務部的宣傳大使。

《PD手冊》的重磅揭秘再一次在觀眾間掀起熱議，有不少民眾開始在青瓦台的「國民請願&提案」版塊留言，希望重新調查當年的朴春事件。

「圖：《PD手冊》」

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