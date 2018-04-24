李洪基終於又唱 OST 了！義氣助陣張根碩電視劇《Switch-改變世界》第四波 OST 今晚登場
韓劇 2018年4月25日 星期三08:40 施乃琪
是什麼樣的作品，能讓 FTIsland 主唱李洪基久違地開金口演唱 OST 呢？原來就是摯友張根碩主演的電視劇《Switch-改變世界》啦！
由李洪基演唱的《Switch-改變世界》的第四波 OST “Raise Me Up”，即將在韓國時間今天（25 號）晚上六點登場。
這首英搖風格的歌曲充滿獨特的感傷抒情元素，將由李洪基沙啞渾厚的嗓音詮釋出史都燦（張根碩 飾）在狂放面貌之下的哀傷過往。
回想李洪基的上一首 OST 作品，竟是 2014 年的《摩登農夫》中的 “Do or Die”，但身為張根碩的多年好友、甚至還曾被許多粉絲誤認為親兄弟的他，這次當然義不容辭地為《Switch-改變世界》演唱 OST。
最後就來回味四年前的 “Do or Die”，期待李洪基的最新 OST 啦！
（照片來源：SBS、skullhong12 / 影片來源：TheChrysantheme3）
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