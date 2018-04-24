《加油吧威基基》回顧小影片，還記得三位女主演愛上對方的那瞬間是何時嗎？
韓劇 2018年4月24日 星期二12:28 MiJimin
雖然《加油吧威基基》已完結，但還是特別懷念他們六個人啊～！大家追劇時，最喜歡看哪一組CP的故事呢？
JTBC月火劇《加油吧威基基》上週二以20集完結，編劇也給出了大家都幸福美好的結局，六個人、三組情侶在同個屋簷下朝夕相處，而女生們究竟是在甚麼情況下，愛上三位男主角的呢？
＊延伸閱讀：【《加油吧威基基》三對CP的感情結局，可愛寶貝松兒的生父竟然是他！？】
【姜東久Ｘ韓允兒】
允兒（鄭仁仙 飾）回顧與東久（金正鉉 飾）過往相處的種種回憶，發現東久總是陪伴在她身邊，漸漸地已佔滿了她的心，女人真的就是需要陪伴，需要一個可以依靠的男人啊～！
【李俊基Ｘ姜書珍】
俊基（李伊庚 飾）單純又直率無條件地幫忙著書珍（高媛熙 飾），他的貼心跟無厘頭，那無畏的勇氣，打動了書珍...。
【奉斗植Ｘ閔秀雅】
在一次斗植（孫承源 飾）盛裝打扮後，秀雅（李珠雨 飾）忽然被他給吸引，漸漸地越來越在意起他來，斗植的一舉一動都讓她無法忽視啊～！
（截圖自：JTBC Drama）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞