《加油吧威基基》回顧小影片，還記得三位女主演愛上對方的那瞬間是何時嗎？

《加油吧威基基》回顧小影片，還記得三位女主演愛上對方的那瞬間是何時嗎？

韓劇   2018年4月24日   星期二12:28   MiJimin  

雖然《加油吧威基基》已完結，但還是特別懷念他們六個人啊～！大家追劇時，最喜歡看哪一組CP的故事呢？

JTBC月火劇《加油吧威基基》上週二以20集完結，編劇也給出了大家都幸福美好的結局，六個人、三組情侶在同個屋簷下朝夕相處，而女生們究竟是在甚麼情況下，愛上三位男主角的呢？

＊延伸閱讀：【《加油吧威基基》三對CP的感情結局，可愛寶貝松兒的生父竟然是他！？

【姜東久Ｘ韓允兒】

允兒（鄭仁仙　飾）回顧與東久（金正鉉　飾）過往相處的種種回憶，發現東久總是陪伴在她身邊，漸漸地已佔滿了她的心，女人真的就是需要陪伴，需要一個可以依靠的男人啊～！

【李俊基Ｘ姜書珍】

俊基（李伊庚　飾）單純又直率無條件地幫忙著書珍（高媛熙　飾），他的貼心跟無厘頭，那無畏的勇氣，打動了書珍...。

【奉斗植Ｘ閔秀雅】

在一次斗植（孫承源　飾）盛裝打扮後，秀雅（李珠雨　飾）忽然被他給吸引，漸漸地越來越在意起他來，斗植的一舉一動都讓她無法忽視啊～！

（截圖自：JTBC Drama）

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