原來 NCT 127 昀昀與石原聰美是失散多年的姊弟？神似帥美外型掀話題！
明星 2018年4月23日 星期一10:00 施乃琪
雖然知道來自中國的昀昀，與當紅的日本演員石原聰美不可能有血緣關係，但兩人的照片和神情，真的越看越讓人覺得太適合演親姊弟啦！
一直以來都有網友發現 NCT 127 成員昀昀（本名董思成）和知名演員石原聰美長相神似，最近甚至連日本當地的媒體也注意到這件事並特別報導，立刻掀起了熱烈的討論。
無論是日劇迷或日雜迷，許多人肯定都對石原聰美的精緻面孔印象深刻：小鹿般的眼睛與豐滿卻小巧的唇形，放在昀昀臉上也非常好看，正是當前最受歡迎的「帥美」(멋쁨 / 잘생쁨) 形五官。
韓國網友們看見新聞後紛紛表示「哇真的很像」、「說帥也不夠、說漂亮又不太對，兩人看起來很順眼」。另一方面，NCT 127 正好 5 月 23 日也要帶著迷你專輯〈Chain〉展開日本活動了，說不定未來某一天也有機會看見「姊弟同台」的有趣景象 XD 最後就來聽聽 NCT 127 的 "Touch" 吧！
（照片與影片來源：SM Entertainment、Horipro）
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