GD也要服兵役了！ 2月27日陸軍低調入伍，倒數13天
明星 2018年2月14日 星期三10:08 Sani
今日，YG娛樂人士證實了這一消息，真的要跟GD短暫告別了！
YG在2月6日給出的聲明還是「GD和太陽正在等待入伍通知書」，想不這麼快就到了T^T 據悉：「GD最近收到了入伍通知書，將在27日以現役身份入伍，屆時不會特別舉辦告別儀式。 」
GD生於1988年，今年已30周歲，去年就曾表示要以現役身份進入陸軍服役。 而且太陽也即將服兵役，短期內無法再見到BIGBANG的集體活動。
去年12月31日，BIGBANG在首爾高尺巨蛋舉辦演唱會就有提到入伍的事，當時GD說：「就像冬天過去就是春天，希望大家一直到那時都健健康康的、不要難過，因為很快就可以見面了。 BIGBANG的五個人永遠希望大家是幸福的。 那是我們的力量源泉。 我覺得過好每一天、期待著重逢的日子，那一天就會很快到來。 因為我們的愛是不會變的。 」
沒錯！ V.I.P們會好好地等到那一天的！ 歐巴也健康、安全地好去好回吧~~~（揮淚）
（圖源：TV DAILY，GD FB）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞