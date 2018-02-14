GD也要服兵役了！ 2月27日陆军低调入伍，倒数13天

GD也要服兵役了！ 2月27日陆军低调入伍，倒数13天

明星   2018年2月14日   星期三10:08   Sani  

今日，YG娱乐人士证实了这一消息，真的要跟GD短暂告别了！

YG在2月6日给出的声明还是「GD和太阳正在等待入伍通知书」，想不这么快就到了T^T 据悉：「GD最近收到了入伍通知书，将在27日以现役身份入伍，届时不会特别举办告别仪式。 」

GD生於1988年，今年已30周岁，去年就曾表示要以现役身份进入陆军服役。 而且太阳也即将服兵役，短期内无法再见到BIGBANG的集体活动。

去年12月31日，BIGBANG在首尔高尺巨蛋举办演唱会就有提到入伍的事，当时GD说：「就像冬天过去就是春天，希望大家一直到那时都健健康康的、不要难过，因为很快就可以见面了。 BIGBANG的五个人永远希望大家是幸福的。 那是我们的力量源泉。 我觉得过好每一天、期待著重逢的日子，那一天就会很快到来。 因为我们的爱是不会变的。 」

没错！ V.I.P们会好好地等到那一天的！ 欧巴也健康、安全地好去好回吧~~~（挥泪）

（图源：TV DAILY，GD FB）

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留言/评论
  • Jaye Ng
    Christie Mok oh no nei bb finally yiu yup hui
    4小时前
  • Lily Pang
    順利，waiting for your return.💪💪💪
    1小时前
  • Sandy Yeung
    要平安順利...等...貶眼間就很快回來！
    5小时前
  • 徐和仁
    終於可以好好休息了!
    8小时前
  • 丁凡
    李佳蔓為何是這一天😂
    8小时前
→更多留言...(170)
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