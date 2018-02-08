《推理的女王2》228即將回歸 觀前看點是?
韓劇 2018年2月9日 星期五09:52 Erin
KBS2的新水木劇《推理的女王2》即將於2月28日首播，最強推理軍團即將再度化解大大小小事件。首播前有什麼觀前重點？
《推理的女王2》比起那些令人頭痛又複雜的搜查，追求的是任何人都能夠埋首於推理的這種愉快感，能夠更快掌握住他人的情感，日常即推理，從身邊發生的小小事物，甚至到大型犯罪事件，看河烷勝（權相佑飾）與劉雪玉（崔江熙飾）如何痛快打擊犯罪。劇中兩位男女主角不管是因為工作或守護自己的生活家園而奮鬥著，也因為相當寫實而將引發觀眾共鳴。
《推理的女王2》新一季有什麼新角色登場？除了第一季的原班人馬幾乎都會繼續出現以外，新人物的出現也將讓他們的日常生活更添樂趣，飾演烘焙師的李多熙，還有河烷勝在警察大學同梯的競爭對手吳民錫，飾演河烷勝哥哥河智勝的資深演技派演員金太祐等等，紛紛加入這次的推理軍團。
警局內又將有什麼樣曲折離奇的事件？在第一季中以男女主角生活的社區為背景，建立起他們密不可分的搭檔關係，而《推理的女王2》則是以警局為事件發生的中心地，河烷勝與劉雪玉為了解決所有事件將使出哪些渾身解數？多樣化人物的出現以及主要舞台的轉換，也將為這部續集電視劇帶來更多歡樂與更深層的感動。
《推理的女王2》的原班人馬與劇本在今年上半年強勢回歸，未播出已令觀眾們期待不已，在2月28日晚間10點的首播之前，將提前一周在2月21日和22日連續兩天播出《第一季回顧篇》，讓新的觀眾能夠更快融入劇情，也讓期待第二季的觀眾們重溫第一季的精彩。
照片: Astory
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究