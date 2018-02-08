《推理的女王2》228即将回归 观前看点是?
韩剧 2018年2月9日 星期五09:52 Erin
KBS2的新水木剧《推理的女王2》即将於2月28日首播，最强推理军团即将再度化解大大小小事件。首播前有什么观前重点？
《推理的女王2》比起那些令人头痛又复杂的搜查，追求的是任何人都能够埋首於推理的这种愉快感，能够更快掌握住他人的情感，日常即推理，从身边发生的小小事物，甚至到大型犯罪事件，看河烷胜（权相佑饰）与刘雪玉（崔江熙饰）如何痛快打击犯罪。剧中两位男女主角不管是因为工作或守护自己的生活家园而奋斗著，也因为相当写实而将引发观众共鸣。
《推理的女王2》新一季有什么新角色登场？除了第一季的原班人马几乎都会继续出现以外，新人物的出现也将让他们的日常生活更添乐趣，饰演烘焙师的李多熙，还有河烷胜在警察大学同梯的竞争对手吴民锡，饰演河烷胜哥哥河智胜的资深演技派演员金太佑等等，纷纷加入这次的推理军团。
警局内又将有什么样曲折离奇的事件？在第一季中以男女主角生活的社区为背景，建立起他们密不可分的搭档关系，而《推理的女王2》则是以警局为事件发生的中心地，河烷胜与刘雪玉为了解决所有事件将使出哪些浑身解数？多样化人物的出现以及主要舞台的转换，也将为这部续集电视剧带来更多欢乐与更深层的感动。
《推理的女王2》的原班人马与剧本在今年上半年强势回归，未播出已令观众们期待不已，在2月28日晚间10点的首播之前，将提前一周在2月21日和22日连续两天播出《第一季回顾篇》，让新的观众能够更快融入剧情，也让期待第二季的观众们重温第一季的精彩。
照片: Astory
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