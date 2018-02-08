耍大牌還是要求高？高賢貞被曝片場打PD，從拍了一半的《Retune》中下車，今日停播
明星 2018年2月8日 星期四09:27 Rui
SBS水木劇《Return》憑藉殺人+外遇+懸疑等重口味元素自播出之後就一直收視率火爆，穩居同檔劇榜首。 劇情緊湊、演員演技精湛，尤其是男女主角李陣郁和高賢貞的扎實功底讓觀眾折服。
但劇組突然傳出女主角高賢貞退出電視劇的拍攝，讓觀眾們很是訝異。 有消息指高賢貞離開的原因是與劇組不和，並且動手打了導演。 而從5日開始，整個劇組已經拒絕拍攝，同日晚間就爆出SBS正在討論讓高賢廷從該劇中退出。 直到8日淩晨，高賢貞所屬經紀公司發佈官方回應，宣佈高賢廷正式從正在播出的《Return》中「下車」。
以下為經紀公司全文：
很抱歉這麼晚向大家傳達官方立場。 首先，就《Return》受到如此喜愛的情況下卻給大家帶去各種憂慮一事，真心向各位觀眾謝罪。演員高賢貞將正式從正在拍攝的SBS水木電視劇《Return》中退出。 這段時間以來，高賢貞出於作為演員的責任感和對作品的深厚感情，一直堅持拍攝。 但在製作過程中，和製作組一再意見相左，雖然已經盡全力調整，但無法消除彼此間的隔閡，因此我們認為在眾多的議論和關注下很難再進行進行拍攝。此外，比起再去追究到底是誰的錯誤，既然是眾人合力製作的電視劇，出於這樣的特性，那麼如果是一個人的問題，為了作品這一個人也理當退出，我們從SBS處就此收到了下車通報。 作為主演，沒能盡到最後的責任，再三向大家致歉。 與此同時，也向《Return》的所有劇組成員和同僚演員們致歉。 懇請觀眾們繼續關注《Return》，也希望作品不會因此受到損失。 IOK COMPANY和高賢貞將作為觀眾為《Return》加油。
而因為女主角的離開，今晚的《Return》也將停播。 由誰來接棒高賢貞還是未知數。
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