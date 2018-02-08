耍大牌还是要求高？高贤贞被曝片场打PD，从拍了一半的《Return》中下车，今日停播
明星 2018年2月8日 星期四09:27 Rui
SBS水木剧《Return》凭藉杀人+外遇+悬疑等重口味元素自播出之后就一直收视率火爆，稳居同档剧榜首。 剧情紧凑、演员演技精湛，尤其是男女主角李阵郁和高贤贞的扎实功底让观众折服。
但剧组突然传出女主角高贤贞退出电视剧的拍摄，让观众们很是讶异。 有消息指高贤贞离开的原因是与剧组不和，并且动手打了导演。 而从5日开始，整个剧组已经拒绝拍摄，同日晚间就爆出SBS正在讨论让高贤廷从该剧中退出。 直到8日淩晨，高贤贞所属经纪公司发布官方回应，宣布高贤廷正式从正在播出的《Return》中「下车」。
以下为经纪公司全文：
很抱歉这么晚向大家传达官方立场。 首先，就《Return》受到如此喜爱的情况下却给大家带去各种忧虑一事，真心向各位观众谢罪。演员高贤贞将正式从正在拍摄的SBS水木电视剧《Return》中退出。 这段时间以来，高贤贞出於作为演员的责任感和对作品的深厚感情，一直坚持拍摄。 但在制作过程中，和制作组一再意见相左，虽然已经尽全力调整，但无法消除彼此间的隔阂，因此我们认为在众多的议论和关注下很难再进行进行拍摄。此外，比起再去追究到底是谁的错误，既然是众人合力制作的电视剧，出於这样的特性，那么如果是一个人的问题，为了作品这一个人也理当退出，我们从SBS处就此收到了下车通报。 作为主演，没能尽到最后的责任，再三向大家致歉。 与此同时，也向《Return》的所有剧组成员和同僚演员们致歉。 恳请观众们继续关注《Return》，也希望作品不会因此受到损失。 IOK COMPANY和高贤贞将作为观众为《Return》加油。
而因为女主角的离开，今晚的《Return》也将停播。 由谁来接棒高贤贞还是未知数。
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