《RM》新的臭手誕生了！出演《大力女》的薛仁雅熱情、舞技100分

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1996年出生的演員薛仁雅，於近期參與SBS綜藝節目《Running Man》錄製，多才多藝的她在節目上展現跆拳道和舞蹈，展現了強烈的存在感。不過，薛仁雅可以和李光洙比擬的「臭手」，也讓大家直呼神奇啊。XD







薛仁雅出演過JTBC《大力女子都奉順》、KBS 2TV《學校2017》等電視劇，還曾和B1A4 BARO合作網路電影《閉眼》。



不只演技，薛仁雅還與李尚敏、李在恩主持MBC節目《Section TV 演藝通信》。



在4日播出的SBS綜藝節目《Running Man》，薛仁雅透露自己練過巴西柔術和跆拳道，並在現場表演「踢腿」。不過，拿木板的李光洙可就不太好過了XD薛仁雅有朝氣的喊了一聲，踢破木板。但大概是沒有計算好距離，踢到李光洙的手，讓李光洙痛苦不已。



薛仁雅還自己申請了要跳舞，是BIGBANG的《BANG BANG BANG》，炒熱現場氣氛～Ending Pose停在Freeze，讓大家驚呼連連。而女生們紛紛嘗試這個高難度動作，薛仁雅更是現場教學了起來，讓人不禁疑問：「為什麼要學這個啊？」XD



而在「木桶大叔」的遊戲環節中，薛仁雅堪比「女版光洙」，「臭手」發威的她，每插必中，讓人覺得相當神奇，也帶來許多笑聲。



充滿熱情又有活力的薛仁雅，希望能多多在作品和藝能中見到她啦～

（圖片、影片來源：SBS《Running Man》、TVDaily、_seorina@Instagram）

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