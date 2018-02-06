这首歌最近高居榜首！ 连IU都为他写歌词，还特地PO文应援！ INFINITE圣圭2月底要solo回归啦！是不是已经开始期待了？ Wanna One在直播分享宿舍趣事！河成云、黄旼炫竟用了同支牙刷刷了三天！ Super Junior 队长利特公开惊人行程表 「2 月也试著好好地撑下去⋯⋯」 申河均、李光洙主演《我的一级兄弟》：分别饰演肢体、精神障碍人士 〈再花〉EXID 的隐藏好歌 12 日登场 就是甜蜜好听的〈Don't Want a Drive〉！ 能Rap又能唱，还有著「OST女王」称号的尹美莱，一起来用100秒听完她的Hit曲！ 乐天世界新天地：适合亲子游玩的KIDS PARK 终於来啦！Wanna One确定完整体出击《认识的哥哥》，这也是他们最想出演的节目呢！ 如果Apink突然来到你的Office 你会怎么样？ Irene与Jennie年末典礼的互动引发关注，她在广播中谈到两人变亲近的原因！ 《无限挑战》H.O.T. 特辑改至奥林匹克厅录影 个中原因让成员与粉丝感动不已！ 钟铉、SEVENTEEN 成大赢家！从 Yes24 二月首周榜单归纳冬日音乐关键字「感动」 赵权喊冤！学历「特惠」事件始末+所属社声明+赵权心境文总整理 SEVENTEEN 首度公开表演最新主打歌！特别专辑〈Director’s Cut〉横扫 29 国 iTunes 榜首 李玹雨2月19日入伍 申请最前线守备部队 无限量小菜、浓汤、白饭、咖啡供应，「司机食堂」让你用少少的预算吃饱喝足～ 《Live》郑有美变身地表最强警察 与李光洙联手伸张正义 恭喜 Red Velvet！携〈Bad Boy〉回归后第一座奖杯入袋罗 耍大牌还是要求高？高贤贞被曝片场打PD，从拍了一半的《Return》中下车，今日停播 《Radio Romance》目光总是追逐著金所炫的尹斗俊…除了心动还是心动！ EXO、 CL被选定为平昌冬奥闭幕式演出 介绍一下在太阳❤闵孝琳的婚礼上，新娘的两件婚纱吧！ 跑马又能赏樱花！ 庆州樱花马拉松大会开始报名啦~ 为冬奥会让道《无限挑战》本周停播 H.O.T. 17日亮相 什么样的才华吸引柳熙烈、IU、John Park 竞相跨刀？郑承焕的新歌「雪人」就是答案！ 《RM》新的臭手诞生了！出演《大力女》的薛仁雅热情、舞技100分 国家Pick！EXO伯贤再次领唱国歌，其实5年前他就唱过了～ CNBLUE郑容和入伍前举办最后一场粉丝会！收益决定全部捐出

1996年出生的演员薛仁雅，於近期参与SBS综艺节目《Running Man》录制，多才多艺的她在节目上展现跆拳道和舞蹈，展现了强烈的存在感。不过，薛仁雅可以和李光洙比拟的「臭手」，也让大家直呼神奇啊。XD







薛仁雅出演过JTBC《大力女子都奉顺》、KBS 2TV《学校2017》等电视剧，还曾和B1A4 BARO合作网路电影《闭眼》。



不只演技，薛仁雅还与李尚敏、李在恩主持MBC节目《Section TV 演艺通信》。



在4日播出的SBS综艺节目《Running Man》，薛仁雅透露自己练过巴西柔术和跆拳道，并在现场表演「踢腿」。不过，拿木板的李光洙可就不太好过了XD薛仁雅有朝气的喊了一声，踢破木板。但大概是没有计算好距离，踢到李光洙的手，让李光洙痛苦不已。



薛仁雅还自己申请了要跳舞，是BIGBANG的《BANG BANG BANG》，炒热现场气氛～Ending Pose停在Freeze，让大家惊呼连连。而女生们纷纷尝试这个高难度动作，薛仁雅更是现场教学了起来，让人不禁疑问：「为什么要学这个啊？」XD



而在「木桶大叔」的游戏环节中，薛仁雅堪比「女版光洙」，「臭手」发威的她，每插必中，让人觉得相当神奇，也带来许多笑声。



充满热情又有活力的薛仁雅，希望能多多在作品和艺能中见到她啦～

（图片、影片来源：SBS《Running Man》、TVDaily、_seorina@Instagram）

写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究