《RM》新的臭手诞生了！出演《大力女》的薛仁雅热情、舞技100分
综艺 2018年2月8日 星期四08:30 JiaJia
1996年出生的演员薛仁雅，於近期参与SBS综艺节目《Running Man》录制，多才多艺的她在节目上展现跆拳道和舞蹈，展现了强烈的存在感。不过，薛仁雅可以和李光洙比拟的「臭手」，也让大家直呼神奇啊。XD
薛仁雅出演过JTBC《大力女子都奉顺》、KBS 2TV《学校2017》等电视剧，还曾和B1A4 BARO合作网路电影《闭眼》。
不只演技，薛仁雅还与李尚敏、李在恩主持MBC节目《Section TV 演艺通信》。
在4日播出的SBS综艺节目《Running Man》，薛仁雅透露自己练过巴西柔术和跆拳道，并在现场表演「踢腿」。不过，拿木板的李光洙可就不太好过了XD薛仁雅有朝气的喊了一声，踢破木板。但大概是没有计算好距离，踢到李光洙的手，让李光洙痛苦不已。
薛仁雅还自己申请了要跳舞，是BIGBANG的《BANG BANG BANG》，炒热现场气氛～Ending Pose停在Freeze，让大家惊呼连连。而女生们纷纷尝试这个高难度动作，薛仁雅更是现场教学了起来，让人不禁疑问：「为什么要学这个啊？」XD
而在「木桶大叔」的游戏环节中，薛仁雅堪比「女版光洙」，「臭手」发威的她，每插必中，让人觉得相当神奇，也带来许多笑声。
充满热情又有活力的薛仁雅，希望能多多在作品和艺能中见到她啦～
（图片、影片来源：SBS《Running Man》、TVDaily、_seorina@Instagram）
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