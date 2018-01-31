2PM 的義氣！除當兵中的玉澤演 全員皆與 JYP 續約完畢
KPOP 2018年1月31日 星期三13:58 施乃琪
雖然 2PM 最近都專注在個人活動中，但早已多次表示「希望能一直一起活動」的成員們，果然也不負對粉絲 Hottest 的承諾，除玉澤演外的全員都已與 JYP Entertainment 續約完畢！
JYP Entertainment 於本日（31 號）宣布，2PM 成員 Jun.K、Nichkhun、祐榮、俊昊及燦盛 5 人，最近都已經與公司完成續約。
其中率先於去年約滿前便入伍服役的玉澤演，因人還在軍中不便處理相關事宜，因此須待退伍後再與 JYP Entertainment 討論續約與否。
2008 年出道後的 2PM，早已於 2015 年與 JYP Entertainment 續約；如今再度續約的他們也透過 JYP 表示：「我們的共識就是希望 2PM 能在一起直到永遠。去年澤演率先入伍後，成員們也即將陸續去當兵；大家都約好了要好好地服完兵役再重新聚首，以完整之姿繼續活動！」儘管可能要等上好幾年，但相信最後迎來 2PM 的時刻也會更感動！
（照片來源：JYP Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究