2PM 的义气！除当兵中的玉泽演　全员皆与 JYP 续约完毕

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虽然 2PM 最近都专注在个人活动中，但早已多次表示「希望能一直一起活动」的成员们，果然也不负对粉丝 Hottest 的承诺，除玉泽演外的全员都已与 JYP Entertainment 续约完毕！

JYP Entertainment 於本日（31 号）宣布，2PM 成员 Jun.K、Nichkhun、佑荣、俊昊及灿盛 5 人，最近都已经与公司完成续约。

其中率先於去年约满前便入伍服役的玉泽演，因人还在军中不便处理相关事宜，因此须待退伍后再与 JYP Entertainment 讨论续约与否。

2008 年出道后的 2PM，早已於 2015 年与 JYP Entertainment 续约；如今再度续约的他们也透过 JYP 表示：「我们的共识就是希望 2PM 能在一起直到永远。去年泽演率先入伍后，成员们也即将陆续去当兵；大家都约好了要好好地服完兵役再重新聚首，以完整之姿继续活动！」尽管可能要等上好几年，但相信最后迎来 2PM 的时刻也会更感动！



（照片来源：JYP Entertainment）

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