网传孔刘&郑有美婚礼在即，所属社反应激烈：「两人宛若兄弟，连兄妹都不是」

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孔刘和郑有美一起演过《釜山行》等不少作品，现在居然传出他们要结婚了？

近日有自称酒店职员的网民PO文说，孔刘和郑有美到新罗酒店进行谘询，并预订了婚礼场地，甚至透露了婚礼的具体日期！



图为PO文的部分内容：



随后网民已删除该文，但已经通过网路社群和手机SNS迅速扩散，引起轩然大波。

孔刘和郑有美在2011年的电影《熔炉》里首次合作，孔刘还在郑有美2013年的电视剧《恋爱操作团》中客串过。两人曾一同出演票房口碑双高的电影《尸速列车》，一个饰演带著女儿去釜山看妈妈的父亲，一个饰演马东锡的妻子、非常能跑的孕妇。



当时郑有美还在个人IG上PO出孔刘cosplay自己海报的搞笑照片：



今日，孔刘和郑有美的所属社Management SOOP发布声明称：「关於二人的内容是明显的虚伪事实。 以后再有散播、二次加工等相关行为，将进行严惩，绝不接受和解。 同时将委托（警方）对持续攻击两位演员的恶评及发行者进行调查，采取法律措施。 」

Management SOOP的金长军（音）代表更表示：「根本不像话，那只是小道消息，都没有回应的价值。 两人的关系像兄弟一样，连兄妹都不是。 孔刘把郑有美当弟弟看待。 」



（图源：Management SOOP，Lim Seung-yong代表IG，郑有美IG，《尸速列车》海报，TV DAILY）

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