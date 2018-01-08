《操心》穿越時空玩不膩？李正信、李烈音、徐志焄的三角戀情如何收場？

演員李正信、李烈音、徐志焄1月8日下午在首爾永登浦區舉辦OCN新劇《操心》的製作發表會。情敵竟然是10年前的自己？這會是什麼樣的三角戀情？



同樣又是一次穿越時空的電視劇，但製作團隊卻認為這次的題材比以往更加新鮮，OCN新劇《操心》所描述的是一位男子想要改變初戀情人的過去，卻意外遇見了10年前的自己，誇張的是還成為10年前的自己的情敵？由演員李正信、李烈音、徐志焄的組合的確給人清新的感覺。



該劇PD表示，想表現出對於初戀那種悸動的感覺，劇情也豐富到令人又哭又笑，還請大家期待劇情發展。關於穿越時空是否令人感覺是老梗？PD坦言的確劇組也相當煩惱，而且劇組對於手機以及10年前所流行的事物都相當細心的表現出來，會將重點放在現在的男主角與過去的自己相遇的微妙情感。



需要演出同一位男主角的李正信與徐志焄，PD也說在選角時就煞費苦心，他們兩人絕對不只是臉長得有點像，一見到李正信就覺得他很適合這個角色，也覺得年輕版本由徐志焄來演出會很棒，大家都認為他們兩人相似度非常高。也許剛開拍時還有人覺得沒有很像，不過經歷一集、兩集後，劇組都覺得根本是同一個人嘛～



飾演女主角的李烈音也提到，每人心中都會留給自己的初戀一個最重要的位置，透過這部戲她也不禁想起：我的初戀現在過得如何呢？李正信也表示雖然有穿越時空的劇情設定，不過《操心》真的是很清新的作品，讓他許多年輕記憶湧上心頭，感覺是相當療癒的作品。



這部《操心》電視將以10集長度從今日開始首播，而網路或手機收看則是切為30集，是相當創新的作品。請大家期待每周一周二晚間9點於OCN的播出。

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