《操心》穿越时空玩不腻？李正信、李烈音、徐志焄的三角恋情如何收场？

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演员李正信、李烈音、徐志焄1月8日下午在首尔永登浦区举办OCN新剧《操心》的制作发表会。情敌竟然是10年前的自己？这会是什么样的三角恋情？



同样又是一次穿越时空的电视剧，但制作团队却认为这次的题材比以往更加新鲜，OCN新剧《操心》所描述的是一位男子想要改变初恋情人的过去，却意外遇见了10年前的自己，夸张的是还成为10年前的自己的情敌？由演员李正信、李烈音、徐志焄的组合的确给人清新的感觉。



该剧PD表示，想表现出对於初恋那种悸动的感觉，剧情也丰富到令人又哭又笑，还请大家期待剧情发展。关於穿越时空是否令人感觉是老梗？PD坦言的确剧组也相当烦恼，而且剧组对於手机以及10年前所流行的事物都相当细心的表现出来，会将重点放在现在的男主角与过去的自己相遇的微妙情感。



需要演出同一位男主角的李正信与徐志焄，PD也说在选角时就煞费苦心，他们两人绝对不只是脸长得有点像，一见到李正信就觉得他很适合这个角色，也觉得年轻版本由徐志焄来演出会很棒，大家都认为他们两人相似度非常高。也许刚开拍时还有人觉得没有很像，不过经历一集、两集后，剧组都觉得根本是同一个人嘛～



饰演女主角的李烈音也提到，每人心中都会留给自己的初恋一个最重要的位置，透过这部戏她也不禁想起：我的初恋现在过得如何呢？李正信也表示虽然有穿越时空的剧情设定，不过《操心》真的是很清新的作品，让他许多年轻记忆涌上心头，感觉是相当疗愈的作品。



这部《操心》电视将以10集长度从今日开始首播，而网路或手机收看则是切为30集，是相当创新的作品。请大家期待每周一周二晚间9点於OCN的播出。

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