《1987：黎明到來的那一天》正義無處不在 真相天理難容

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依照真人真事改編的劇本總是格外打動人心，尤其在《1987：黎明到來的那一天》裡面年輕的生命逝去，帶來更多群情激憤，進而改變了韓國的民主之路。



電影一開始即讓大家融入全斗煥政權的時代背景，集權統治官官相護的醜陋也一覽無遺，手段兇殘的逼供鬧出了人命，於是官員從上到下開始想著如何掩蓋這個事實，每個人都曾猶豫自己做的事情是否真的是對的？但上位者對於不服從之人除了嚴刑逼供再來就祭出家人威脅，處處都有正義之士，強硬手段能否達到掩蓋真相的目的？



在那樣的時代，一個大學生被刑求致死，而官員們卻對死因支吾其詞令人更加懷疑，記者為報導事實，走訪醫院訪問當時急救醫師與解剖驗屍之法醫、檢察官等等，真相呼之欲出，但高高在上的官員們依舊否認到底，如此草菅人命的態度才會引起民眾的不滿，而由學生們發動群眾運動走上街頭。



這部片的卡司陣容也不輸給大製作《與神同行》，除了有海報上的河正宇、金倫奭、金泰梨、柳海真等，特別演出整起事件主角朴鍾哲的呂珍九，重現了當時水刑的過程令人鼻酸，以及與金泰梨之間以球鞋展開美麗情誼的學長姜棟元，他飾演的李韓烈也是真有其人，再加上潛伏在寺廟與教會的薛耿求，集結演技派資深演員們，詮釋真實歷史事件更令人動容。



片中以金泰梨所飾演的女學生角度來看，一個青春年華剛考上大學，正想著與朋友聯誼的年輕女孩，竟然在街頭被誤當成學運份子，接著又面臨舅舅被人抓走，後來又在報上看見了認識的學長被催淚彈擊中的報導，一連串的事件讓她最後走上街頭加入了抗議群眾，片中讓原本看似與整起事件無關的女大生，最後選擇加入抗議的行列，也說明了沒有人是這起事件的局外人。



姜棟元更是為演出此李韓烈一角而數度拜訪了李韓烈的母親，也親自到李韓烈墳前問候，劇中更是真實呈現了李韓烈當時的穿著，相信觀眾也能感受到劇組的用心。片尾也播出了許多當時的紀錄片段，讓觀眾們原本以收拾好心情準備起身，卻又重新陷入了一片沉默，更能感受到當時群眾的怒吼以及悲鳴，



當然整起事件越演越烈，最後將那些掩蓋事實的官員推向了監獄，韓國也離民主之路更近了一步，但在當時的背景想必這位枉死的大學生也並非個案，有多少家庭因此破碎，還有多少人遭受迫害而失去性命，當時大多數的人想的與金泰梨劇中那句話一樣：“你們以為靠你們能夠改變世界？黎明到來的那一天？那天不會來的！”但當你身邊的人無端遭受迫害，相信你也不會再猶豫。



照片/影片: 車庫娛樂

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