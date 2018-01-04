《1987：黎明到来的那一天》正义无处不在 真相天理难容

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依照真人真事改编的剧本总是格外打动人心，尤其在《1987：黎明到来的那一天》里面年轻的生命逝去，带来更多群情激愤，进而改变了韩国的民主之路。



电影一开始即让大家融入全斗焕政权的时代背景，集权统治官官相护的丑陋也一览无遗，手段凶残的逼供闹出了人命，於是官员从上到下开始想著如何掩盖这个事实，每个人都曾犹豫自己做的事情是否真的是对的？但上位者对於不服从之人除了严刑逼供再来就祭出家人威胁，处处都有正义之士，强硬手段能否达到掩盖真相的目的？



在那样的时代，一个大学生被刑求致死，而官员们却对死因支吾其词令人更加怀疑，记者为报导事实，走访医院访问当时急救医师与解剖验尸之法医、检察官等等，真相呼之欲出，但高高在上的官员们依旧否认到底，如此草菅人命的态度才会引起民众的不满，而由学生们发动群众运动走上街头。



这部片的卡司阵容也不输给大制作《与神同行》，除了有海报上的河正宇、金伦奭、金泰梨、柳海真等，特别演出整起事件主角朴钟哲的吕珍九，重现了当时水刑的过程令人鼻酸，以及与金泰梨之间以球鞋展开美丽情谊的学长姜栋元，他饰演的李韩烈也是真有其人，再加上潜伏在寺庙与教会的薛耿求，集结演技派资深演员们，诠释真实历史事件更令人动容。



片中以金泰梨所饰演的女学生角度来看，一个青春年华刚考上大学，正想著与朋友联谊的年轻女孩，竟然在街头被误当成学运份子，接著又面临舅舅被人抓走，后来又在报上看见了认识的学长被催泪弹击中的报导，一连串的事件让她最后走上街头加入了抗议群众，片中让原本看似与整起事件无关的女大生，最后选择加入抗议的行列，也说明了没有人是这起事件的局外人。



姜栋元更是为演出此李韩烈一角而数度拜访了李韩烈的母亲，也亲自到李韩烈坟前问候，剧中更是真实呈现了李韩烈当时的穿著，相信观众也能感受到剧组的用心。片尾也播出了许多当时的纪录片段，让观众们原本以收拾好心情准备起身，却又重新陷入了一片沉默，更能感受到当时群众的怒吼以及悲鸣，



当然整起事件越演越烈，最后将那些掩盖事实的官员推向了监狱，韩国也离民主之路更近了一步，但在当时的背景想必这位枉死的大学生也并非个案，有多少家庭因此破碎，还有多少人遭受迫害而失去性命，当时大多数的人想的与金泰梨剧中那句话一样：“你们以为靠你们能够改变世界？黎明到来的那一天？那天不会来的！”但当你身边的人无端遭受迫害，相信你也不会再犹豫。



照片/影片: 车库娱乐

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