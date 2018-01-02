《和遊記》遭起訴明日接受調查 本周能否播出仍然未知
韓劇 2018年1月2日 星期二10:18 Sani
《和遊記》因片場發生安全事故而遭到起訴，本周能否播出就看警方調查結果了！
12月23日，《和遊記》片場一名工作人員在安裝頂棚照明設備時墜落受傷，導致下半身癱瘓，隨後韓國雇傭勞動部已經到現場進行調查。 近日，其所屬社ABC ART已起訴《和遊記》製作公司的法人、代表和武術指導，罪名是過失致傷、恐嚇、威脅等。
據業內人士透露，警方明天（3日）將對目擊者進行調查，依據調查結果決定本週末是否播出第3、4集，目前所有人都處於待機狀態。
《和遊記》在12月24日播出第2集時出現放送事故，播出了大量未製作完的CG鏡頭，劇集後半段用廣告代替，第二天重新播出完成版。 之後，第3集也在播出前2天宣佈延期到次周，目前看來本周能否播出依舊是未知數。
韩国网友也对此事十分关注，更有人透露了片场隐患的冰山一角，希望相关领域的工作环境能得到改善才是啊：
（圖源：《和遊記》海報）
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留言/評論
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看過第一二集
很吸引
一直等三四集
😭😭😭😭😭😭😭😭😭
11小時前
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Noo por que me encanto desde un principio, aunque la seguridad de todos es primero espero que se solucione😣
2小時前
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雖然不期待這部但也太多問題了！演員們最無辜了！
11小時前
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安全最重要，无论有或没有播出，都希望受伤的人员能快快好起来和如果有拍摄的话，能一切顺利😎
11小時前
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Hor Yinn NOO PLS 對就都沒有癮追韓劇了 BUT THIS IS SO AWOSUSJSJSB
59分前
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