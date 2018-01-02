《和游记》遭起诉明日接受调查 本周能否播出仍然未知

《和游记》遭起诉明日接受调查 本周能否播出仍然未知

韩剧   2018年1月2日   星期二10:18   Sani  

《和游记》因片场发生安全事故而遭到起诉，本周能否播出就看警方调查结果了！

12月23日，《和游记》片场一名工作人员在安装顶棚照明设备时坠落受伤，导致下半身瘫痪，随后韩国雇佣劳动部已经到现场进行调查。 近日，其所属社ABC ART已起诉《和游记》制作公司的法人、代表和武术指导，罪名是过失致伤、恐吓、威胁等。

据业内人士透露，警方明天（3日）将对目击者进行调查，依据调查结果决定本周末是否播出第3、4集，目前所有人都处於待机状态。

《和游记》在12月24日播出第2集时出现放送事故，播出了大量未制作完的CG镜头，剧集后半段用广告代替，第二天重新播出完成版。 之后，第3集也在播出前2天宣布延期到次周，目前看来本周能否播出依旧是未知数。

韩国网友也对此事十分关注，更有人透露了片场隐患的冰山一角，希望相关领域的工作环境能得到改善才是啊：

（图源：《和游记》海报）

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留言/评论
  • 陳洪玉
    雖然不期待這部但也太多問題了！演員們最無辜了！
    5小时前
  • Ann Tan
    安全最重要，无论有或没有播出，都希望受伤的人员能快快好起来和如果有拍摄的话，能一切顺利😎
    4小时前
  • Kate Ng
    看過第一二集 很吸引 一直等三四集 😭😭😭😭😭😭😭😭😭
    5小时前
  • 王姵穎
    演員是照著劇本 導演…的指示在斟酌如何詮釋角色 為何要怎樣 希望…
    4小时前
  • Miki Weng
    5小时前
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