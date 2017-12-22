想享受刺激的快感嗎？來統營體驗卡丁車吧～

最近十分火紅的卡丁車在韓國也有哦，來到統營遊玩的你絕對不能錯過Luge卡丁車。
這是一項適合所有年齡層遊玩的遊戲，只要在開始前仔細聽從教練的五分鐘教學，很快就能上手囉。
首先，買好票之後要先拿適合你的安全帽，再搭乘纜車到山上，在乘坐纜車時卡丁車也會一起吊著跟你上山，下車時可別忘了取呀。
(photo by@jasminesupri)
我很喜歡坐這種纜車，滑雪的時候也是坐這種的，可以一覽周邊風景，真的很酷。
(photo by@jasminesupri)
到了山頂，教練會將一群人一群人隔開教學，教授基本的轉彎、煞車、加速，還有如何看交通號誌，教完馬上就會要你出發了!
一開始還想說這麼簡潔，我會不會在路上出什麼事故><但沒想到一上路就上手啦，中間還有一些小機關讓你加速體驗刺激感，只能說乘坐一趟根本就不夠啊!!
(photo by@jasminesupri)
冬季營業期間: (因氣溫過低有更動)
平日:10:00-18:00(周五至19:00)
假日:09:00-19:00
封面圖出處:통영 루지
Jasminesu.pri/文
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